Sibel Yüksel und Petra Rühle Stadträtinnen kritisieren OB Noppers Döner-Auftritt

Am Wochenende hatte sich OB Frank Nopper in einem Döner-Lokal an einer Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei beteiligt. Zwei Stadträtinnen finden den Auftritt eher peinlich. Der OB zeige zu wenig Empathie.