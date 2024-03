Erbach (Donau): 18-Jährige stirbt bei Autounfall

1 Für die 18-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: imago/Horst Galuschka

Eine 18-Jährige kommt bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) mit ihrem Auto von der Straße ab und stößt gegen einen Baum. Die junge Frau stirbt noch an der Unfallstelle.











Eine 18-Jährige ist am Montagmorgen bei einem Autounfall in Erbach (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau um 5.20 Uhr auf der K7375 von Dellmensingen in Richtung Erbach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte.

Durch den seitlichen Aufprall mit der Fahrerseite erlitt die 18-Jährige tödliche Verletzungen. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Unfallaufnahme ist die K7375 zeitweise in beide Richtungen komplett gesperrt.