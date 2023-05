1 Ein See mitten in der Stadt Foto: Roland Motz/Roland Motz

Die Stadt hat sich in den letzten Jahren als nachhaltige Ökostadt neu erfunden. Von hier aus führen Wanderwege durch stille Wälder und an sauberen Seen entlang.















Nur eine knappe Stunde dauert die Zugfahrt von Helsinki nach Lahti. Die moderne Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten als nachhaltige Ökostadt neu erfunden und ist der ideale Ausgangsort für Touren auf und entlang der finnischen Seen. Historische Dampfschiffe dümpeln im alten Hafen vor der Sibelius-Halle, in der sich vor 15 Jahren die EU-Regierungschefs mit Putin getroffen haben. Weniger um dem berühmtesten Komponisten Finnlands in der originellen hölzernen Konzert- und Kongresshalle zu huldigen als vielmehr der Sicherheit wegen. Das Hafengebiet um den alten Bahnhof, in dem sich jetzt eine Bäckerei mit angeschlossenem Café befindet, ist leicht abzuriegeln.