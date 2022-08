1 Viele Gärtner würden ihre Blumen gern wieder gießen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bis zum 31. August gilt im Landkreis Esslingen ein Entnahmeverbot. Ob es aufgehoben wird, hängt davon ab, ob es in den kommenden Tagen ausreichend regnet.















Link kopiert

Wegen der Trockenheit darf man aus Bächen, Weihern, Seen und Flüssen im Kreis Esslingen derzeit kein Wasser entnehmen. Es geht um den sogenannten Gemeingebrauch: Weder per Hand mit dem Eimer, noch mithilfe einer Pumpe darf Wasser aus oberirdischen Gewässern abgeschöpft werden – beispielsweise, um Gärten, Felder und Rasen zu gießen. Das hat der Landkreis Esslingen am 22. Juli per Allgemeinverfügung untersagt. Denn die anhaltend warme und trockene Witterung hat in den Fließgewässern zu extrem niedrigen Pegelständen geführt, weshalb zum Schutz von Fischen, kleineren Lebewesen und Pflanzen bis zum 31. August ein Entnahmeverbot für Oberflächengewässer angeordnet wurde. Zum allerersten Mal, bis dato gab es lediglich Appelle an die Bevölkerung, sparsam mit Wasser umzugehen.