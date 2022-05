Nachdem eine Frau am 8. April in Reichenbach (Kreis Esslingen) entführt und in einer Waldhütte vergewaltigt wurde, erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun Anklage gegen einen 36-Jährigen.















Link kopiert

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen einen 36-jährigen Mann Anklage wegen des Verdachts der Geiselnahme in Tateinheit mit Vergewaltigung erhoben. Dem Beschuldigten wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am Abend des 8. April eine junge Frau auf einem Feldweg in Reichenbach im Kreis Esslingen überwältigt und unter Drohung in eine in der Nähe gelegene Hütte gebracht zu haben.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie das Opfer mit dem Albtraum umgeht

Dort soll der Beschuldigte die Frau nahezu 24 Stunden gefangen gehalten und währenddessen mehrfach vergewaltigt haben. Die Frau konnte am Abend des 9. April im Zuge einer Suchaktion von einem Helfer gefunden und in Sicherheit verbracht werden.

Ist der Mann schuldunfähig?

Nachdem entsprechende Anhaltspunkte vorliegen, wurde ein Sachverständiger mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt, ob der Angeschuldigte in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt sein könnte. Dieses Gutachten steht noch aus. Der Beschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Das Landgericht Stuttgart hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Anberaumung der Verhandlungstermine zu entscheiden.