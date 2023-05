8 Letzter Programmpunkt: König Charles III. mit seiner Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace. Foto: AFP/JAMES MANNING

Der letzte offizielle Akt des Krönungstages: König Charles, Königin Camilla und die anderen „working Royals“ zeigen sich auf dem Balkon des Buckingham Palace. Dort sorgt Prinz Louis für Unterhaltung.















Ein gelöster, frisch gekrönterKönig Charles III. hat sich am Samstagnachmittag auf dem Balkon des Buckingham Palace von der Menge vor dem Schloss in London feiern lassen. Zusammen mit seiner Frau Königin Camilla und seiner engsten Familie zeigte sich der 74-Jährige vor dem Palast. Es fehlte sein Sohn Prinz Harry, der nicht mehr zu den „Working Royals“ gehörte, seit er vor ein paar Jahren dem Königshaus den Rücken kehrte. Auch der in Ungnade gefallene Bruder des Königs, Prinz Andrew, war nicht dabei.

Für lustige Bilder sorgte der fünfjährige Prinz Louis, der besonders innovativ der Menge zuwinkte. Auf der Brüstung spielte er mit den Händen abwechselnd Klavier und Schlagzeug. Seine älteren Geschwister Prinz George und Prinzessin Charlotte bewahrten die Contenance.

Trotz des regnerischen Wetters konnten einige Flugzeuge starten und zeichneten die Farben des „Union Jack“ auf den regenverhangenen Himmel.

Neben der Familie von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate war auch der der jüngste Bruder des Königs, Prinz Edward mit seiner Frau Herzogin Sophie und den beiden Kindern James und Louise auf dem Balkon. Auch die Schwester der Königin, Annabel Elliot, tauchte kurz auf – vor allem, um Camilla mit ihrem Kleid zu helfen.

Prinzessin Anne hoch zu Pferde

Auch dabei: Prinzessin Anne und ihr Mann Timothy Laurence. Die „Princess Royal“ hatte im Zug von der Abbey zurück in den Palast eine wichtige Rolle: Hoch zu Pferde ritt sie hinter der Kutsche ihres Bruders – vom Regen ließ sie sich nicht abhalten.

Zur großen Freude der Menge kamen Charles und Camilla nach dem ersten Auftritt noch ein zweites Mal, um der Menge zuzujubeln.