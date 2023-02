1 Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Dominic Lipinski

Ein vier Jahre altes Mädchen ist in England von einem Hund angegriffen und getötet worden. Festnahmen gab es zunächst keine. Der Hund wurde eingeschläfert.















Nach einem Hundeangriff in England ist ein vier Jahre altes Mädchen gestorben. Der Vorfall soll sich am Dienstagabend in einem Garten hinter einem Haus in der englischen Stadt Milton Keynes zugetragen haben, teilte die Polizei mit. „Das ist ein absolut tragischer Vorfall, bei dem wir davon ausgehen, dass ein Kind nach einem Angriff durch einen Hund gestorben ist“, sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge. Das Kind wurde demnach noch an Ort und Stelle für tot erklärt.

Weitere Menschen waren laut Polizei nicht betroffen. Festnahmen gab es zunächst keine. Der Hund wurde eingeschläfert. Tödliche Hundeattacken kommen in England immer wieder vor. Die Opfer sind oft Kinder. Erst Mitte Januar war aber auch eine 28-jährige Frau durch einen Hund getötet worden.