9 Jill Scott holt sich eine Umarmung von Prinz William ab. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Die gedrückten Daumen von Prinzessin Charlotte haben geholfen: Die englischen Fußballerinnen sind Europameister. Die Queen nennt die Leistung der Sportlerinnen eine „Inspiration“.















Queen Elizabeth II. hat den englischen Fußballerinnen zum ersten EM-Triumph gratuliert. Das 2:1 nach Verlängerung im Finale gegen Deutschland in Wembley sei eine „Inspiration für Mädchen und Frauen und für zukünftige Generationen.“

„Das ist eine bedeutende Leistung für das gesamte Team, einschließlich Ihres Betreuungsstabs“, schrieb die Königin in einem am Sonntagabend verbreiteten Glückwunschschreiben.

„Die Meisterschaft und Ihre Leistung dabei wurden zu Recht gelobt“, betonte die Monarchin. „Ihr Erfolg geht jedoch weit über die verdiente Trophäe hinaus. Sie alle haben ein Beispiel gegeben, das für Mädchen und Frauen von heute und für zukünftige Generationen eine Inspiration sein wird. Ich hoffe, dass Sie auf den Einfluss, den Sie auf Ihren Sport hatten, genauso stolz sein werden wie auf das heutige Ergebnis.“ Die Queen signierte das Schreiben wie gewohnt mit „Elizabeth R.“ - das „R.“ steht für Regina, das lateinische Wort für Königin.

Die „Lionesses“ erhielten den Cup aus den Händen des Enkels der Queen, Prinz William. Der hatte vor dem Spiel zusammen mit seiner Tochter via Instagram aufmunternde Worte an die englische Nationalmannschaft gesandt. „Ich hoffe, Ihr gewinnt“, sagte Prinzessin Charlotte in die Handykamera.

Prinz William, seines Zeichens auch Vorsitzender des englischen Fußballverbands, hatte auch tröstende Worte für die deutschen Fußballerinnen, die dem Titel schon so nah gewesen waren.