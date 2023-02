Fußgelenk-Spezialist Top-Mediziner operiert jetzt in Ruit statt in Stuttgart

Micha Hoyer ist ein ausgewiesener Spezialist für die Behandlung von Verletzungen am Fußgelenk. Bislang operierte der von einem Magazin als „Top-Mediziner“ ausgezeichnete 48-Jährige am Stuttgarter Diakonie-Klinikum. Jetzt ist er nach Ruit gewechselt und wir durften ihn in den OP begleiten.