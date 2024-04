Energiewende im Kreis Tübingen: Hausbesitzer kämpft um Garten voller drehbarer Solarmodule

4 Hier wurden Tatsachen geschaffen: die Suntracker im Garten der beiden Mietshäuser in Gomaringen. Foto: Judith A. Sägesser

Willi Kemmler hat zwei Mietshäuser in Gomaringen mit Wärmepumpen und einer Solaranlage auf dem Dach ausgestattet. Zudem stehen zehn Suntracker im Garten. Doch mit den beweglichen Modulen gibt es ein Problem.











Wenn Willi Kemmler beweisen möchte, dass er für die Energiewende ist, dann muss er nur in den Garten seiner beiden nebeneinander stehenden Mietshäuser einladen. Was er dort auf dem Rasen hat installieren lassen, stellt übliche Solaranlagen klar in den Schatten. Zehn Suntracker warten hier auf den Netzanschluss, die meisten sind montiert, ein Rest der Module liegt noch auf einem Stapel. Seit Juli 2023, damals verhängte das Landratsamt Tübingen einen Baustopp.