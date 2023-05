Die Gruppe will den Ort autark machen

Energiegenossenschaft in Neckartailfingen

Eine Gruppe von Bürgern hat in Neckartailfingen eine Energiegenossenschaft gegründet, die Dolfenger Energie. Die Mitglieder wollen die 4000-Seelen-Gemeinde irgendwann autark machen. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun.















Was für eine Lage, was für eine Aussicht! Nördlich des Neckars, im sogenannten Flecken der Gemeinde Neckartailfingen, sitzen die meisten Häuser am Hang. Der Blick geht nach Süden, der Sonne entgegen. Eine tolle Wohngegend – doch eines fehlt nach dem Geschmack von elf Männern aus dem Ort, aus Nürtingen und Kirchheim: Es sind kaum Dächer mit Photovoltaikanlagen (PV) belegt, dabei ist der Standort prädestiniert für die Energiegewinnung. „Es wäre perfekt, aber es machen zu wenige“, sagt Andreas Wind. „Das tut weh.“