1 Leitungsschäden im Freibad trugen zum höheren Wasserverbrauch bei. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Der Energiebericht kommunaler Gebäude und Einrichtungen in Denkendorf weist für 2022 Einsparungen aber auch Mehrverbrauch auf.















In jedem Jahr geht der Blick gespannt auf die Zahlen: Wie viel an Wärme, Wasser und Strom wurden in den kommunalen Einrichtungen verbraucht? Dank eines stringenten Energiemanagements sinkt der Energieverbrauch in Denkendorf seit vielen Jahren. Im vergangenen Jahr konnten die gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen erstmals seit 2019 wieder ohne Corona-bedingte Einschränkungen betrieben werden. Damit aber ist ein Vergleich zum Vorjahr nicht immer aussagekräftig. Im Energiebericht, der jetzt dem Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats vorgelegt wurde, wurden deshalb in einigen Bereichen die Zahlen von 2019 herangezogen. Zugleich kamen seither neue Gebäude wie die Anbauten an die Ludwig-Uhland-Schule und den Georg-Weber-Kindergarten und damit gut 800 Quadratmeter beheizte Flächen dazu.