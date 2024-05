EM-Nominierungsdrama um Deniz Undav: Verkündung doch nicht durch das Kebabhaus am Feuersee

Verkündung doch nicht durch das Kebabhaus am Feuersee

Nach Chris Führich und Maxi Mittelstädt ist am Mittwoch auch Deniz Undav in den EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden – dieses mal wirklich. So wurde die Nominierung verkündet.











Der DFB sorgt aktuell mit seiner „Salamitaktik“ bei den EM-Kader-Nominierungen für viel Aufmerksamkeit. Auf kreative Art und Weise wurden über verschiedene Medien und Kanäle seit Sonntagabend schon mehr als die Hälfte der 26 Plätze im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fußball-Europameisterschaft bekannt gegeben.

Dabei wurden von den Kanälen einiger Tiktok-Stars über die ARD-Tagesschau oder Quizmaster Günther Jauch bis zum „Einfach mal luppen“-Podcast von Toni und Felix Kroos bereits die unterschiedlichsten Wege genutzt.

Zwei deutsche EM-Fahrer vom VfB seit Dienstag bekannt

Die Nominierungen von zwei VfB-Kickern wurden bereits am Dienstag verkündet. Morgens überraschte die Bäckerei Seeger in Nagold (Kreis Calw) zwischen Heckengäu und Schwarzwald ihre Kunden. Diese fanden auf ihren Bäckertüten nämlich einen Sticker, der Chris Führich zu seiner EM-Nominierung gratulierte.

Am Nachmittag war dann Maxi Mittelstädt „völlig losgelöst“. Seine EM-Teilnahme wurde von „Major Tom“-Sänger Peter Schilling verkündet, dessen Super-Hit in der Vergangenheit auf Wunsch vieler Fans beim Länderspiel gegen die Niederlande (2:1) im Stadion als Torhymne gelaufen war. Angestoßen, klar, von Torschütze Mittelstädt.

VfB-Fans mit kreativen Vorschlägen für EM-Nominierungen

Undav und Anton fehlten allerdings noch im DFB-Kader, was unter anderem auf X (ehemals Twitter) diskutiert wurde. Dönerbude und Anton aus Tirol? Die VfB-Fans warteten auf die Nominierungen ihrer Lieblinge.

Die Nutzer hatten teils kreative Vorschläge, wie die Nominierung von Deniz Undav und Waldemar Anton verkündet werden könnte: Undav und Kebabhaus Feuersee, das gehört einfach zusammen – findet dieser Fan.

Hier auch schon eine Idee zur Umsetzung:

Was der Fußball vom Handball lernen kann

Nicht das Kebabhaus am Feuersee verkündete dann aber die EM-Nominierung von VfB-Star Deniz Undav, sondern der Stuttgarter Handballprofi Kai Häfner vom TVB Stuttgart – zumindest glaubten das erst einmal viele.

Die Meldung ging kurz nach Veröffentlichung des Videos viral, kaum ein Medium in Deutschland griff sie nicht auf. Beim genauen Hinschauen fiel dann jedoch auf, dass es sich nur um ein Vorhersage-Video handelte. „Der TVB Stuttgart wollte lediglich die Nachbarkicker vom VfB, die noch auf ihre Nominierung warten, unterstützen“, so Philipp Porges, Pressesprecher des TVB.

Offizielle Verkündung in Tattoostudio

Am Mittwochabend erfolgte dann schließlich die offizielle Verkündung. Die Tattoo-Influencer-Seite „Togoone Tattooing“ veröffentlichte bei Instagram ein Video, in dem ein junger Mann im Tattoostudio „Persempre“ in Stuttgart zu sehen ist, der sich ein VfB-Tattoo stechen lässt. Das Motiv zeigt ein VfB-Logo neben einem jubelnden Undav.

Als das Tattoo fertig ist, gratuliert der junge Mann dem VfB-Stürmer zur Nominierung für die EM im eigenen Land. „Deniz, stabile Saison. Viel Spaß bei der EM!“

Traum von der Döner-Nominierung nicht ganz geplatzt

Nichts war es also mit Undavs Nominierung beim oder vom Kebabhaus Feuersee. So ganz wurden X-Nutzer wie etwa „Mr. Gurkenboy“ aber auch nicht enttäuscht, denn ein Veröffentlichungsvideo im Zusammenhang mit Döner gab es dann doch. Das Berliner Döner Restaurants Hisar gratulierte nämlich Real Madrids Innenverteidiger Antonio Rüdiger zu seiner EM-Teilnahme.

Trotzdem eine nette Geschichte, denn Rüdiger war schon als Schüler selber Kunde beim Berliner Döner-Restaurant.