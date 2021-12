1 Haltestelle Kreissparkasse in Baltmannsweiler: Eltern ärgern sich über den Fahrplan der Buslinie 149, der Schülern einiges an Wartezeiten zumutet. Foto: Roberto Bulgrin

Die Busse, die von Baltmannsweiler nach Reichenbach fahren, sind häufig unpünktlich. Manchmal nehmen sie auch nicht alle Schüler mit. Das hat Eltern auf den Plan gerufen.















Baltmannsweiler - Einige Eltern aus Baltmannsweiler haben in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihren Unmut über die mangelhafte Busverbindung für ihre Kinder, die in Reichenbach die Schule besuchen, zum Ausdruck gebracht. In der Bürgerfragestunde wurde ein ganzes Bündel an Mängeln thematisiert. Demnach seien die Busse der Linie 149 häufig unpünktlich, hielten nicht an allen Haltstellen und ließen sogar Kinder stehen. Außerdem gebe es ein Sicherheitsproblem, wenn der Bus überfüllt sei, stellte ein Vater fest.