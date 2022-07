1 Ursula Hofmann (links) und Cordula Hammann vom Verein Rückenwind haben einen neuen Wegweiser für betroffene Familien erdacht und herausgegeben. Foto: Corinna Meinke

Freizeit ist für Eltern mit schwerst mehrfachbehinderten Kindern selten – und Urlaub kaum zu machen. Jetzt fordern sie vom Kreis Esslingen Hilfe ein.















Link kopiert

Schweißausbrüche sind vorprogrammiert, wenn das nachtaktive Kind um vier Uhr in der Früh beginnt, ständig an die Wand zu klopfen. Urlaub in einem Hotel oder in einer Ferienanlage sei deshalb nicht möglich, berichtet die Esslingerin Ursula Hofmann, deren jüngste Tochter Anne vor 20 Jahren mit einem seltenen Gendefekt geboren wurde und permanent auf Hilfe angewiesen ist. Deshalb macht Hofmann mit ihrer Familie lieber in einer Ferienwohnung Urlaub. Verletzende Bemerkungen und schräge Blicke in Hotels kennt auch Cordula Hammann aus Hochdorf, deren Sohn seit einem Unfall schwer mehrfachbehindert und auch in der Nacht auf Betreuung angewiesen ist.