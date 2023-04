1 Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf verlässt zu Ende Juni das Dettinger Unternehmen Elring-Klinger. Foto: Gesamtmetall//Amin Akhtar

Wenige Tage nach der Bilanz-Pressekonferenz verkündet der Aufsichtsrat des Autozulieferers die Trennung vom langjährigen Vorstandschef. Die Gründe bleiben offen.















Link kopiert

Der Autozulieferer Elring-Klinger sucht überraschend nach einem Nachfolger für Vorstandschef Stefan Wolf. Wie das Unternehmen am Gründonnerstag in einer Adhoc-Meldung mitteilte, verlässt der 61-Jährige die Firma mit Sitz in Dettingen zum 30. Juni 2023. Darauf hätten sich der Aufsichtsrat und der Manager einvernehmlich geeinigt, heißt es. Über die Gründe wurde nichts gesagt.

Gegen Wolf, der auch Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft Tübingen seit einigen Monaten wegen des Verdachts, er habe Arbeitsentgelt im Zusammenhang mit einer privaten Haushaltshilfe vorenthalten und veruntreut. Diese Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt gegenüber unserer Zeitung mit. Sie könnten auch noch einige Zeit dauern. Ob die Ermittlungen in einem Zusammenhang mit der Trennung stehen, blieb offen.

Der Aufsichtsrat dankt Wolf für „erfolgreiche und langjährige Arbeit“

Der Aufsichtsratchef von Elring-Klinger, Klaus Eberhardt, nannte in einer Pressemitteilung ebenfalls keine Gründe für die Auflösung des Vertrags. Er danke Wolf „für die erfolgreiche und langjährige Arbeit für die Elring-Klinger AG“. Hervorzuheben seien „insbesondere seine Verdienste beim Auf- und Ausbau der Bereiche Brennstoffzelle und Batterietechnologie, die er frühzeitig und weitblickend als Fundamente in der gerade stattfindenden Transformation in der Automobil- und Zuliefererindustrie erkannt und vorangetrieben hat“. Dies seien zentrale Weichenstellungen für das Unternehmen.

Der Aufsichtsrat sucht nun einen neuen Vorstandschef. Übergangsweise werde Finanzvorstand Thomas Jessulat von 1. Juli an die Aufgabe als Sprecher des Vorstands übernehmen, teilte das Aufsichtsgremium mit. Der 61 Jahre alte Jurist Wolf war seit 26 Jahren für Elring-Klinger tätig, davon 17 Jahre lang als Vorstandschef.

Die global tätige Firma aus Dettingen/Erms hatte erst am 28. März die Bilanz des Jahres 2022 vorgelegt. Von einer Trennung war da noch nicht die Rede. Der Umsatz war um 10,7 Prozent gegenüber Vorjahr auf 1,8 Milliarden Euro gestiegen, die operative Rendite auf 3,4 Prozent. Unterm Strich blieb aber ein Verlust von 42,2 Millionen Euro. Wolf kommentierte die Zahlen mit den Worten, Elring-Klinger sei „in einer sehr guten Ausgangsposition, um die Transformation als Chance zu profitablem Wachstum zu nutzen.“

Verbleib an der Gesamtmetall-Spitze ist offen

Unklar ist nun auch, ob und wie es für Wolf an der Spitze des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall weitergeht. Dem Dachverband steht er ehrenamtlich seit November 2020 vor. Im Juli 2022 wurde er auf der Mitgliederversammlung für zwei weitere Jahre bis 2024 im Amt bestätigt. „Dies gilt für uns“, sagte ein Sprecher von Gesamtmetall auf Anfrage. Mehr könne er dazu nicht sagen.

Im Juli 2021 wurde der gebürtige Oberndorfer zudem zum Ehrenvorsitzenden von Südwestmetall ernannt – dem Verband hatte Wolf von 2012 bis 2020 vorgestanden. In diese Zeit fielen fünf Tarifabschlüsse – einige davon verhandelte er richtungsweisend auch für andere Bezirke mit. „Du bist dabei nie abgehoben, sondern immer nah bei den Menschen geblieben“, lobte der damalige Verbandsvorsitzende Wilfried Porth in seiner Laudatio.