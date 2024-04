Elena Drummer aus Schlaitdorf engagiert sich: Gasteltern für ausländische Schüler gesucht

1 Elena Drummer ist noch heute von ihrem Estland-Aufenthalt begeistert. Foto: Philipp/ger

Für die Organisation „Youth for Understanding“ sucht Elena Drummer aus Schlaitdorf ehrenamtliche Gasteltern für Schüler im Jugendalter. Sie hat selbst gute Erfahrungen als Austauschschülerin in Estland gemacht.











An die ersten Tage in Estland kann sie sich noch gut erinnern. „Es war mega aufregend“, sagt Elena Drummer. Die 30-Jährige war als Schülerin ein Jahr mit der Organisation „Youth for Understanding“ (YFU) im Baltikum. Seitdem engagiert sich die 30-jährige Schlaitdorferin ehrenamtlich. Derzeit werden bundesweit deutsche Gastfamilien für rund 300 Schüler aus der ganzen Welt gesucht.