Käse in der Wurst? Lena Meyer-Landrut flüchtet

1 Lena Meyer-Landrut: Käsewurst ist nicht ihr Ding. Foto: imago images/Photopress Müller/Ralf Mueller via www.imago-images.de

Wenn es ums Grillen geht, hat Lena Meyer-Landrut ganz genaue Vorstellungen. Käse in der Wurst? Das hat die Popsängerin gar nicht gern – und auch in der Eisdiele gibt es einiges zu beachten.















- Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) hat ganz klare Vorstellungen davon, was im Sommer auf den Teller kommt - und was nicht. „Ich möchte auf einer Grillparty Maiskolben mit Butter und Salz bekommen, daran rumknabbern und dass mir jemand sofort danach Zahnseide gibt“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Es gebe für sie beim Grillen auch ein absolutes No-Go: „Ich habe Akzeptanz für Leute, die sich ein Steak auf den Grill schmeißen. Aber ich habe einen tiefen Ekel gegen etwas wie Käsekrainer. Wenn so eine mit Käse injizierte Wurst auf dem Grill liegt, haue ich ab.“

Meyer-Landrut: „Walnuss-Karamell, das verstehe ich Nullkommanull.“

In der Eisdiele mag es die 32-Jährige („Better“, „Satellite“) mit Vanille und Waldfrucht eher traditionell. „Bei Eis möchte ich aber nichts mit Karamell haben. So was wie Walnuss-Karamell, das verstehe ich Nullkommanull.“

Meyer-Landrut, die aus Hannover kommt, hatte zuletzt mit „What I Want“ ihre erste Single nach längerer Pause veröffentlicht. Anfang kommenden Jahres will sie ihr sechstes Studioalbum rausbringen.