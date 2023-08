17 Der VfB Stuttgart konnte in Leipzig nicht bestehen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart hat am 2. Bundesliga-Spieltag in Leipzig 1:5 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga in Leipzig eine 1:5-Packung kassiert. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter drei Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es Freiburg in Stuttgart(2. September, 15.30 Uhr, Liveticker).

Die Schwaben starteten gut in die Partie und gingen mit einer 1:0-Führung in die Pause. Doch in der zweiten Halbzeit brach die Hoeneß-Elf völlig auseinander und ging unter.

