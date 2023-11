Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Starker VfB – und drei Spieler ragen heraus

16 VfB-Stürmer Deniz Undav bei seinem Treffer zum 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am zwölften Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt 2:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt 2:1 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 27 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag empfängt der VfB den SV Werder Bremen in der MHP-Arena in Stuttgart (2. Dezember, 18.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB hatte in Frankfurt einen Blitzstart hingelegt. Schon in der ersten Minute traf Deniz Undav nach feinem Zuspiel von Enzo Millot zur Stuttgarter Führung. Dann aber drehte die Eintracht auf, machte viel Druck, hatte beim Treffer zum 1:1 (26.) aber auch Glück. VfB-Abwehrspieler Waldemar Anton fälschte eine Flanke von Philipp Max ab. Noch vor der Pause brachte dann aber erneut Undav die Weiß-Roten wieder in Führung. Nach der Pause kontrollierte der VfB zunächst die Partie. Erst in der Schlussviertelstunde nahm der Druck er Eintracht wieder zu, die größeren Chancen hatte aber in den letzten zehn Minuten der VfB durch Serhou Guirassy und Silas Katompa. Am Ende .

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.