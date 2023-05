15 Serhou Guirassy traf mal wieder – aber es reichte nicht, um einer schwachen VfB-Elf zu einem Punktgewinn zu verhelfen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart hat am 31. Bundesliga-Spieltag bei Hertha BSC mit 1:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC 1:2 verloren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter 28 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es Bayer 04 Leverkusen in Stuttgart (14. Mai, 15.30 Uhr, Liveticker).

Der Nervosität auf dem Rasen war beinahe mit Händen zu greifen, die Hertha machte sich davon im Spielverlauf eher frei. Sie nutzte zudem die Stuttgarter Schwäche bei ruhenden Bällen effizient aus und ging so verdient mit einer 2:1-Führung in die Pause. Mit viel Kampfkraft und auch ob des schwachen Stuttgarter Kollektivs brachten die Herthaner das Ergebnis über die Zeit.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.