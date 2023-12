Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Serhou Guirassy lässt VfB-Fans erst verzweifeln – und macht dann den Deckel drauf

17 Serhou Guirassy ließ gegen Bremen viele Chancen liegen, ehe er per Strafstoß traf. In unserer Bildergalerie finden Sie die Einzelbewertungen aller Spieler. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat am 13. Bundesliga-Spieltag mit 2:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen mit 2:0 (1:0) gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun 30 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Mittwoch (20.45/ZDF) geht es im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund weiter (Liveticker).

In der ersten Halbzeit dominierte der VfB die Gäste von der Weser klar. Mehr als ein Abpraller-Tor durch Deniz Undav (17.) sprang aber trotz zahlreicher Chancen unter anderem von Serhou Guirassy nicht heraus. Nach dem Wiederanpfiff dasselbe Bild: Der VfB dominierte – traf aber das Tor nicht. Erst der zuvor so unglückliche Torjäger Guirassy erlöste den VfB per Foulelfmeter (75.).

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.