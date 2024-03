Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Millot und Anton überragend – auch sonst Top-Noten!

17 Überragende Leistung beim Sieg in Hoffenheim: Enzo Millot. Foto: Imago//Thomas Voelker

Der VfB Stuttgart hat am 26. Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim nach einer Klasseleistung mit 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim eine überragende Leistung gezeigt und 3:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun 56 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag erwartet das Team den 1. FC Heidenheim. Gespielt wird am Ostersonntag, 31. März, um 17.30 Uhr.

Der VfB war bei der TSG Hoffenheim vom Start weg die bessere und dominierende Mannschaft. Enzo Millot erzielte nach einem Traumpass von Deniz Undav die völlig verdiente Führung (16.). Auch danach blieben die Gäste klar überlegen, vergaben weitere gute Chancen – ehe Serhou Guirassy nach einem Außenristpass von Deniz Undav kurz vor der Pause zum 2:0 traf. Nach dem Wechsel geriet der souveräne Auswärtssieg nicht mehr in Gefahr, der eingewechselte Jamie Leweling erzielte sogar noch den 3:0-Endstand. Der VfB ist der Champions League wieder einen Schritt näher gekommen.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.