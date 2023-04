16 Der VfB hielt in Berlin lange mit, war dann aber zu fehlerhaft, um etwas mitzunehmen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart hat am 26. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Union Berlin 0:3 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin 0:3 verloren. Damit hat die Mannschaft von Bruno Labbadia 20 Punkte auf der Habenseite. Am Mittwoch (18 Uhr) steht nun zunächst das Viertelfinale im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg an. Am darauffolgenden Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker) muss der VfB dann beim VfL Bochum antreten.

Rund 50 Minuten hielt der VfB im Stadion an der Alten Försterei mit, doch dann mehrten sich die Fehler. Die Union eiskalt ausnutzte und verdient mit 3:0 siegte.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.