15 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten TSG Balingen 4:0 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde des DFB-Pokals die TSG Balingen besiegt. Gegen den Regionalligisten wurden die Weiß-Roten am Samstag im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche seiner Favoritenrolle gerecht und gewann 4:0 (3:0). Damit hat der Bundesligist das erste Pflichtspiel der Saison erfolgreich bestritten und steht in der zweiten Pokalrunde. In der vergangenen Saison führte der Weg der Stuttgarter im Pokal bis ins Halbfinale, ehe der VfB an Eintracht Frankfurt scheiterte.

Gegen die TSG Balingen erzielten nun Enzo Millot, Silas Katompa, Serhou Guirassy und Wataru Endo die Treffer für die Stuttgarter, die damit die Generalprobe für den Bundesligastart erfolgreich gestaltet haben. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) trifft die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß am ersten Spieltag der neuen Saison auf den VfL Bochum.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.