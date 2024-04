Einzelkritik zum VfB Stuttgart: VfB macht die Europa League klar – alle Spieler mit durchweg starken Noten

14 Und wieder ein Grund zum Jubeln. Der VfB hat Eintracht Frankfurt mit 3:0 besiegt. In der Bildergalerie sehen Sie die Noten und Bewertungen der einzelnen VfB-Spieler. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga 3:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und damit die Qualifikation für die Europa League perfekt gemacht. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Profis mit einer Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend in perfekter Manier auf die Erfolge von Borussia Dortmund und von RB Leipzig am Nachmittag geantwortet – und ließ im Duell mit Eintracht Frankfurt von Beginn an keine Zweifel an einem erneuten Erfolg aufkommen. Serhou Guirassy (11. Minute), Deniz Undav (17.) und Jamie Leweling (37.) sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse.

Der VfB ist nach diesem 3:0-Erfolg über die Eintracht damit seit elf Spielen ungeschlagen, untermauerte Platz drei und hat nun mindestens die Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison sicher. Weiter geht es am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker und Statistiken) mit dem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.