Serhou Guirassy flog vom Platz.

Der VfB Stuttgart hat am 9. Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin 0:1 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin 0:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo fünf Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es in Stuttgart gegen den VfL Bochum (15. Oktober, 15.30 Uhr, Liveticker).

Im ersten Spieldurchgang zeigte sich der VfB auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer, erarbeitete sich auch Torchancen. Doch weder Dan-Axel Zagadous Versuch (14.) noch der Kopfball von Serhou Guirassy fanden ins Netz. Auch Unions einzige Möglichkeit kurz vor der Pause wurde von Florian Müller vereitelt und so ging es torlos in die Katakomben.

Nach Wiederbeginn verflachte die Partie zusehends. Es musste wie so oft eine Standardsituation herhalten, damit ein Tor fiel. Paul Jäckel (77.) traf per Kopf nach einer Ecke zur Gäste-Führung. Im Gegenzug scheiterten mehrere Stuttgarter nach einem Freistoß von Borna Sosa zuerst an Unioner Abwehrbeinen, dann am Pfosten. Es sollte die letzte Möglichkeit des VfB gewesen sein, noch etwas an der Niederlage zu ändern. Durch Atakan Karazors fünfte Gelbe Karte und Serhou Guirassys Bärendienst mit Gelb-Rot fehlen dem VfB nächste Woche gleich zwei Stammspieler.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.