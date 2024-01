Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Deniz Undav ragt aus einem starken VfB-Team heraus

13 Deniz Undav glänzte gegen RB Leipzig mit drei Treffern. In unserer Bildergalerie bewerten wir die Leistung aller VfB-Spieler. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat am 19. Bundesliga-Spieltag RB Leipzig empfangen und mit 5:2 geschlagen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Was für ein Fußballfest in der MHP-Arena! Der VfB Stuttgart hat am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Team von RB Leipzig mit 5:2 gewonnen und damit den ersten Bundesligasieg gegen die Sachsen überhaupt eingefahren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 37 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag muss die VfB-Mannschaft beim SC Freiburg antreten (3. Februar, 15.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB war gegen die Gäste aus Leipzig von Beginn an gut im Spiel und ging nach 25 Minuten verdient in Führung. Enzo Millot verwandelte einen Handelfmeter sicher. Fünf Minuten später legte dann Deniz Undav nach – jedoch reichte den Leipzigern eine Unachtsamkeit der Gastgeber, um schon zwei Minuten danach zu verkürzen.

Beirren ließ sich der VfB nach der Pause davon aber nicht. Jamie Leweling traf in der 48. Minute zum 3:1. Lois Openda machte es zwar kurz noch einmal spannend, dann zogen die Stuttgarter aber richtig stark davon – und Deniz Undav schnürte dabei einen Dreierpack.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.