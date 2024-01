Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Anton, Führich und Co. erwischen einen schwachen Tag

Anton, Führich und Co. erwischen einen schwachen Tag

15 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am 17. Bundesliga-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2) verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2) verloren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter 34 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es gegen Bochum in Stuttgart(20. Januar, 15.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB verschlief am Niederrhein die Anfangsphase komplett und auch eine dezente Leistungssteigerung im zweiten Spieldurchgang änderte nichts mehr an der Niederlage in Mönchengladbach.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.