Einzelkritik zu Frankreich gegen Deutschland: Viermal VfB in Lyon – so schlugen sich die DFB-Stars

Viermal VfB in Lyon – so schlugen sich die DFB-Stars

17 Maximilian Mittelstädt (rechts) stand in der Startelf. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der DFB-Profis wie folgt. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Testspiel in Lyon gegen Frankreich mit 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den EM-Härtetest gegen Vizeweltmeister Frankreich gewonnen. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann um Rückkehrer Toni Kroos siegte am Samstagabend in Lyon mit 2:0 (1:0).

Florian Wirtz sorgte mit einem Rekordtor für die schnelle Führung. Nach nur sieben Sekunden traf der 20-Jährige von Bayer Leverkusen zum 1:0 und erzielte damit das schnellste Länderspieltor der deutschen Fußball-Geschichte. Kai Havertz erhöhte in der 49. Minute zum 2:0. Am kommenden Dienstag folgt in Frankfurt mit dem Freundschaftsspiel gegen die Niederlande der nächste Test für die Heim-EM im Sommer.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des DFB-Teams mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.