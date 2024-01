Einzelkritik für deutsche Handballer: Bestnoten für den Kapitän und einen Youngster

17 Linkshänder Renars Uscins rückte gegen Dänemark für Kai Häfner in die Anfangsformation und zeigte eine starke Vorstellung. Foto: IMAGO/Nordphoto/IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Die deutschen Handballer verlieren das EM-Halbfinale nach großen Kampf gegen Dänemark mit 26:29. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Es hat nicht sollen sein: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft unterliegt vor 19 750 Zuschauern in der Kölner Lanxess-Arena im EM-Halbfinale dem klar favorisierten Dreifach-Weltmeister Dänemark nach großem Kampf mit 26:29 (14:12). Damit spielt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag (15 Uhr/ARD) im Spiel um Platz drei gegen Titelverteidiger Schweden. Mit einem Sieg hätte das DHB-Team das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris sicher gebucht. Das Endspiel bestreiten um 17.45 Uhr Dänemark und Frankreich, das sich im ersten Halbfinale gegen Schweden mit 34:30 nach Verlängerung durchgesetzt hatte.

Bester Werfer für das DHB-Team war der 21-jährige Renars Uscins mit fünf Toren. Der Linkshänder wurde auch zum Spieler des Spiels gewählt.

Wir haben die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die gegen Kroatien zum Einsatz kamen, in einer Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.