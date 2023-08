1 Ab dem 3. August gibt es an der Echterdinger Straße in Leinfelden wieder frisches Brot zu kaufen. Foto: picture alliance/dpa/Jens Kalaene

Nach dem Abschied des Unternehmens Donner übernimmt die ebenso traditionsreiche Firma Schultheiss auch die zweite Filiale in Leinfelden-Echterdingen.















Ab dem 3. August hat Leinfelden an der Echterdinger Straße wieder eine Bäckerei. Das Unternehmen Stadtbäckerei Schultheiss eröffnet seine zweite Filiale in Leinfelden-Echterdingen. Bereits seit Ende Juli gibt es Backwaren an der Rohrer Straße in Oberaichen. Auf beiden Ladenflächen hatte über viele Jahrzehnte das Unternehmen Donner firmiert. Ende Juni war Schluss gewesen. Steigende Rohstoff- und Energiepreise, der Fachkräftemangel und die Bürokratie hatten der Inhaberfamilie Schwarz das Leben zuletzt schwergemacht.

Die Bäckerei Schultheiss besteht seit 1886 in Familienhand. Gegründet wurde das Unternehmen in Esslingen, seit 1993 hat es seinen Stammsitz samt Backstube in Ostfildern-Nellingen. Einschließlich der beiden neuen Filialen in Leinfelden-Echterdingen betreibt das Unternehmen nun 22 Läden im Landkreis Esslingen sowie in Stuttgart, die 23. Filiale wird am 24. August im Neckar-Center in Esslingen-Weil eröffnet. Leinfelden-Echterdingen als Standort ist für das Unternehmen neu, wie Christian Schultheiß erklärt, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Cousin führt. „Die Familie Schwarz ist auf uns zugekommen, damit das, was sie sich aufgebaut hat, von einer familiengeführten Bäckerei weitergeführt wird“, sagt er. Die Filiale in Oberaichen werde nach nur wenigen Tagen bereits gut angenommen, „das zeigt das Potenzial“.

Mit Regionalität überzeugen

Die Bäckerei Schultheiss will mit Regionalität überzeugen. Das Mehl für die Waren etwa stamme von der Schwäbischen Alb. Auch als regionaler Arbeitgeber mit mittlerweile 280 Mitarbeitenden will man punkten. „Den starken Personaldruck, den andere Unternehmen haben, spüren wir tatsächlich nicht“, sagt Christian Schultheiß. Personal zu gewinnen und halten, das schaffe man durch marktübliche tarifgerechte Löhne, Mitarbeiterrabatte, Dienstrad-Regelungen und mehr. Die Backstube in Nellingen wird derzeit umfassend modernisiert.