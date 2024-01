Einzelhandel in Esslingen: Ausverkauf bei Karstadt und Kögel – die letzten Tage sind angebrochen

1 Auch im Modehaus Kögel sind die Warenbestände stark geschrumpft. Der Abverkauf läuft noch bis zum 27. Januar. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Schließung von Karstadt und dem Modehaus Kögel verliert Esslingen zwei der größten Ladengeschäfte. Die Kundschaft will nach Stuttgart, Ludwigsburg und Metzingen ausweichen.











Es ist 17 Uhr, und der Andrang hält sich in Grenzen. Die Mitarbeiter an den drei Kassen bei Karstadt in der Esslinger Bahnhofstraße fertigen die Kundschaft zügig ab. Draußen hasten Menschen vorbei, und drinnen herrscht Aufbruchstimmung. Schnell noch einen Blazer für neun Euro oder ein T-Shirt für zwei Euro mitnehmen. Im Erdgeschoss liegen Ohrringe mit Riesenklunkern zu dreistelligen Beträgen bleischwer in den Vitrinen, ein paar Armbanduhren und der letzte Modeschmuck erinnern an ehemals goldene Kaufhauszeiten.