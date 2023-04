1 Das Haushaltswarengeschäft Triangolo schließt. Die Inhaberin Angela Gauger (rechts), im Bild mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Birgit Brosch, hat das Rentenalter erreicht. Foto: Caroline Holowiecki

Angela Gauger wirkt etwas betrübt, während sie gemeinsam mit Mitarbeiterinnen durch ihr Haushaltswarengeschäft Triangolo wirbelt. Im Laden sieht es aus wie immer und doch auch wieder nicht. Der Ausverkauf ist vorbereitet. Große bunte Schilder, die Rabatte versprechen, hat Angela Gauger überall auf der 110 Quadratmeter großen Fläche aufgehängt. „Das fällt nicht ganz leicht“, sagt sie und blickt sich zwischen Töpfen, Gläsern, Schüsseln und anderen Dingen um.

Triangolo gibt es in Bernhausen seit 26 Jahren. Zunächst firmierte das Geschäft am Pfarrberg im Ortszentrum, seit 2006 ist der Laden etwas abseits an der Rosenstraße zu finden. Doch nun naht das Ende. Der Ausverkauf hat begonnen und soll bis in den August dauern. „Den Termin lasse ich noch offen“, sagt Angela Gauger. Keinen Zweifel lässt die Inhaberin indes am Grund für den bevorstehenden Abschied. „Der erste Gedanke ist die Altersentscheidung, weil ich das Rentenalter erreicht habe“, sagt sie. Ihre 66 Jahre sieht man Angela Gauger nicht an. Hinzu komme, dass das Miteinander mit manchen Lieferanten schwieriger geworden sei, und „die Bürokratie frisst einen auf“. Wirtschaftliche Gründe habe die bevorstehende Schließung indes „definitiv nicht, wir sind gut durch die Coronazeit gekommen“. Zudem profitiere man von einer treuen Stammkundschaft.

Immer wieder gibt es Kritik an der Stadtverwaltung

Mit Triangolo verliert Bernhausen ein weiteres traditionsreiches Fachgeschäft. In den vergangenen Monaten haben mehrere Läden im Stadtteil geschlossen. Aus unterschiedlichen Gründen, immer wieder war in dem Zusammenhang aber auch Kritik an der Stadtverwaltung angeklungen. Angela Gauger nennt ebenfalls Dinge, die sie sich anders gewünscht hätte. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing hätte sie sich als langjähriges Mitglied des Gewerbevereins Bernhausen aktiv intensiver vorstellen können, „dass man uns zuhört, was wir uns wünschen“. Dass Parkplätze fehlten und dass die Fußgängerzone aufgewertet gehöre, sei schon lang angemahnt worden. Die Entwicklung stimme sie traurig. „Es hängt damit zusammen, dass nichts Neues entsteht“, sagt sie.

Nicht von der Schließung betroffen ist die Modeboutique Triangolo Tragbar im Zentrum von Bernhausen, deren Inhaberin Angela Gauger ebenfalls ist. Diesen Laden gibt es seit 2008, und er wird auch bleiben, sagt Angela Gauger. Sie hat fünf Enkelkinder, drei davon in der Nähe. Für die hat sie bald mehr Zeit. „Die freuen sich“, sagt die Oma lächelnd. Und auch in der Boutique Triangolo Tragbar werde sie immer wieder aushelfen, wenn Not am Mann sei. Altersteilzeit nennt sie das. „Das stelle ich mir locker und entspannt vor.“