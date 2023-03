11 Er trifft in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League: Randal Kolo Muani. In unserer Bildergalerie beleuchten wir den bisherigen Karriereweg des Spielers genauer. Foto: imago//osnapix

Angreifer Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist die Entdeckung der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Wir werfen einen Blick auf seine noch junge Karriere.















Für den VfB Stuttgart steht am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) das Rückspiel bei Eintracht Frankfurt an. Die Abwehr der Schwaben muss vor allem Randal Kolo Muani im Blick haben. „Er ist extrem schnell, und er schießt nicht nur viele Tore, sondern er bereitet auch viele vor“, sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz vor der Partie über den SGE-Offensivspieler. Der gilt als die Entdeckung der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga.

Es ist rückblickend ein voller Erfolg, der den Verantwortlichen der Eintracht im März 2022 gelungen ist. Die Hessen verpflichteten Kolo Muani vom FC Nantes ab der neuen Saison und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus. Interesse hatten sie schon länger. Der Stürmer „bringt Fähigkeiten mit, die wir für unser Spiel benötigen. Er ist schnell, robust und hat einen sehr guten Torabschluss“, teilte Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche mit, der damals auch die Variabilität Kolo Muanis ansprach.

Rund ein Jahr später führt der 24-Jährige mit elf Toren und zehn Vorlagen in 22 Ligaspielen die Scorerliste an. In der Champions League steuerte er in sieben Partien zwei Treffer bei. Im DFB-Pokal legte er zwei Tore auf und traf selbst schon dreifach. In unserer Bildergalerie stellen wir seinen bisherigen Karriereweg vor.