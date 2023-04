1 Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Am Montagmorgen rückten in Nellingen Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer Schule aus. Ein Unbekannter hatte in einer Toilette einen Böller gezündet und so den Feueralarm ausgelöst.















Ein Unbekannter hat am Montag in Nellingen (Kreis Esslingen) einen Feuerwehreinsatz verursacht.

Wie die Polizei berichtet, ging gegen 9.40 Uhr ein Feueralarm aus einer Schule In den Anlagen in der Leitstelle ein. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin aus. An der Schule stellte sich heraus, dass in einer Toilette ein Feuerwerkskörper gezündet wurde. Dieser Böller hatte den Alarm ausgelöst. Schaden entstand den ersten Erkenntnissen zufolge nicht.