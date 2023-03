1 Die Polizei nahm den betrunkenen, aggressiven Mann mit aufs Revier. Foto: picture alliance //Jens Büttner

Weil er Polizisten angegriffen und „aufs Übelste“ beleidigt haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 22-Jährigen. Der junge Mann war in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr in der Tiefenbachstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) aufgefallen, weil er randalierte und Drohungen aussprach. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, versuchte er zunächst, zu Fuß zu flüchten, was jedoch misslang. Weil er im Folgenden die Anweisungen der Polizisten ignorierte und zudem weiterhin aggressiv war, wurde er festgenommen. Dabei habe er versucht, nach den Beamten zu treten; außerdem habe er sie auf der Fahrt zum Revier massiv beleidigt, heißt es im Polizeibericht. Doch es half ihm nicht: Er musste die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen – auch, weil die Polizisten bei ihm eine „erheblichen Alkoholisierung von mehr als drei Promille“ feststellen.