Einsatz in Backnang: Schwerverletzter in der Marktstraße gefunden

1 Der Schwerverletzte kam mit einem Hubschrauber in die Klinik (Symbolbild). Foto: SDMG/ Boehmler

Passanten finden einen schwer verletzten Mann, der vor einem Gebäude in der Marktstraße liegt. Sie alarmieren den Rettungsdienst, nun ermittelt die Polizei.











Kurz nach 9 Uhr sind am Mittwochvormittag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) die Rettungsdienste alarmiert worden, weil Passanten in der Marktstraße einen schwer verletzten Mann entdeckt hatten, der vor einem der Gebäude auf der Straße lag. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Laut einem Sprecher der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen beziehungsweise eine Fremdeinwirkung. Augenzeugen dessen, was passiert sein muss, gibt es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Der Sprecher erklärt, bei dem Mann handele es sich um einen Anwohner, die Polizei vermutet, dass er aus einem Fenster gestürzt ist. Ob es sich um einen Suizidversuch oder um einen Unfall handelt, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen, der Mann konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch nicht vernommen werden.