Bonn (dpa) - Flixbus und Postbus - das sind zwei Firmen, über die Reporter gestern oft sprachen. Denn die beiden verschmelzen miteinander. Flixbus kauft Postbus und zahlt Geld dafür. Aus zwei Unternehmen wird dann eins.

Flixbus und Postbus bieten Fahrten mit Fernbussen an. Mit solchen Bussen fahren viele Leute. Sie lassen sich dann etwa von einer Stadt zur nächsten bringen, von München nach Köln zum Beispiel. Dafür bezahlen die Fahrgäste Geld. Das funktioniert so ähnlich wie bei der Bahn - und so gibt es für Fernbusse eben auch Fahrpläne, so wie für Züge. Dort steht, wann ein Bus von wo nach wo düst.

Flixbus ist ein sehr großer Anbieter von Fahrten mit Fernbussen. Weil die Firma noch stärker im Fernbus-Bereich werden will, kauft sie Postbus.

Was das für die Fahrgäste bedeutet? Das weiß man noch nicht so genau. Vielleicht fallen manche Verbindungen zwischen Orten weg. Dafür könnten aber auch neue Strecken entstehen. Manche befürchten auch, dass die Fahrkarten teurer werden könnten. Letztlich muss man das aber alles abwarten.

Für die Rubrik „Kinderleicht“ wählen wir täglich ein aktuelles Thema aus, das wir speziell für Kinder in kindgerechter Sprache erklären.