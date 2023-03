1 Unbekannte sind am Wochenende in mehrere Wohnungen in Stuttgart eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In Stuttgart brechen Unbekannte am Wochenende in gleich vier Wohnungen ein. Dabei stehlen sie Schmuck, Uhren, Bargeld und ein älteres Mobiltelefon. Die Polizei sucht Zeugen.















Unbekannte sind am Wochenende in Wohnungen an der Mezgerstraße, Wannenstraße, Böblinger Straße und Langobardenstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Täter in der Mezgerstraße (Stuttgart-Vaihingen) am Freitag zwischen 21.00 Uhr und 21.10 Uhr im ersten Obergeschoss auf den Balkon des Mehrfamilienhauses und hebelten die Balkontür auf. Sie durchsuchten das Wohnzimmer und stahlen ein älteres Mobiltelefon.

Laut Polizeibericht hebelten die Täter in der Wannenstraße (Stuttgart-Süd) am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 21.00 Uhr ein Fenster des Mehrfamilienhauses auf und erbeuteten Schmuck, Uhren und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. In der Böblinger Straße (Stuttgart-Süd) hörte ein Anwohner am Samstag gegen 22.00 Uhr verdächtige Geräusche. Offenbar hatten Unbekannte die Eingangstür zu einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt und diese durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch geprüft.

Nach Angaben der Polizei gelangten auf bislang unbekannte Weise Einbrecher zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr auch in eine Erdgeschosswohnung an der Langobardenstraße (Stuttgart-Zuffenhausen), wobei sie Schmuck im Wert von etwa 100 Euro stahlen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.