1 Die Polizei beschäftigt sich mit einer Serie von Aufbrüchen von Kirmes-Verkaufsständen. Foto: dpa/Symbolbild

Der Mini-Wasen mit seinen Verkaufsständen und Buden in der Innenstadt steht verstärkt im Visier von Einbrechern. Es gibt aber erste Spuren der Täter.

Stuttgart - Die Einbruchserie in Verkaufsstände am Mini-Wasen in der Innenstadt geht weiter. Drei weitere Stände sind ins Visier der Buden-Knacker geraten – und immerhin gibt es jetzt in einem Fall eine Täterbeschreibung. Und auch die Standbetreiber haben reagiert: Statt mehrerer Hundert Euro Beute haben die Täter diesmal nur ein paar Euro Münzgeld vorgefunden.

Diesmal tauchten die Knacker am anderen Ende der Königstraße auf Höhe des Rotebühlplatzes auf. Die Täter machten sich am Montag gegen 1.30 Uhr am Rollladen eines Süßwarenstandes zu schaffen, schafften es diesmal aber nicht, in den Wagen einzudringen. Sie mussten ohne Beute abziehen. Zurück blieb allerdings erstmals eine Täterbeschreibung: Am Tatort wurde ein junger Mann gesichtet, schlank, bekleidet mit Kapuzenpulli und durchlöcherter Jeanshose.

Ein Eis-Stand ist zum zweiten Mal dran

In der Nacht zum Dienstag gab es einen neuerlichen Anlauf – diesmal wieder im unteren Bereich der Königstraße. Dabei wurde auch wieder der Eis-Stand ins Visier genommen, der bereits in der Nacht zum Freitag aufgebrochen worden war. Allerdings mussten sich die unbekannten Täter mit Münzgeld begnügen.

Ein Straßenzug weiter, zwischen Marstallstraße und Haus der Katholischen Kirche, gab es einen weiteren Einbruch in einen Kaffee- und Crepes-Stand. Aber auch da: nur Münzgeld. „Insgesamt dürften die Täter nicht mehr als zehn Euro erbeutet haben“, sagt Polizeisprecherin Elena Marino.

Mit einem Süßwarenstand ging es los

Die Serie hatte in der Nacht zum 24. August begonnen. Die Täter hatten zunächst einen Süßwarenstand im Bereich Königstraße und Theaterpassage ins Visier genommen. Sie knackten einen Rollladen und drangen ins Innere ein, erbeuteten mehrere Hundert Euro aus der Kasse. Der Mini-Wasen in der Innenstadt ist ein Ersatz für ausgefallene Volksfeste und Krämermärkte in Pandemiezeiten.

Zeugenhinweise an die Polizei werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 31 00 erbeten.