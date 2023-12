Einbrüche in Dettingen: Polizei nimmt Einbrecher-Trio fest

1 Die Polizei hat drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk/IMAGO/Rüdiger Wölk

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die dringend verdächtigt werden, in mehrere Wohnungen im Kreis Esslingen und der Region eingebrochen zu sein.











Der Polizei ist es gelungen, drei Männer festzunehmen, die dringend verdächtig sind, in Wohnungen eingebrochen zu sein. Laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart wird den mutmaßlichen Tätern – zwei von ihnen sind 50 Jahre, einer 30 Jahre alt – vorgeworfen, am Samstag in zwei Wohnhäuser in Dettingen (Kreis Esslingen) eingestiegen zu sein. Sie seien nach der Tat auf ihrer Flucht von der Kriminalpolizei festgenommen worden. Im Fluchtfahrzeug seien erbeuteter Schmuck und andere Wertgegenstände sowie Beweismittel sichergestellt worden. Zudem soll die mutmaßliche Bande für zwei Wohnungseinbrüche am 11. November in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) verantwortlich sein. Die drei Tatverdächtigen befinden sich laut der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu diesen Delikten sowie zu möglichen Zusammenhängen mit weiteren Einbrüchen dauern an.