Einbrüche im Kreis Esslingen: Diebe erbeuten Schmuck bei Einbruch in Wohnhaus

1 In Kirchheim unter Teck haben Einbrecher Schmuck erbeutet (Symbolfoto). Foto: dpa/Bodo Marks

An drei Orten im Kreis Esslingen sind am Wochenende Einbrecher am Werk. Während Dieben ein Einbruch in Kirchheim unter Teck gelingt, scheitern Täter in Neckartenzlingen.











Einbrecher sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eingestiegen und haben Schmuck erbeutet. Der Wert des Diebesguts ist bisher noch unklar. Nach Angaben der Polizei müssen die Unbekannten in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ein Fenster des Wohnhauses in der Aichelbergstraße aufgehebelt haben.

Im Inneren durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.

Weniger erfolgreich waren Diebe im Verlauf des Samstags in Neckartenzlingen. Sie hatten zunächst versucht in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße einzubrechen, scheiterten aber an der Wohnungstür.

Auch in Altbach missglückte der Versuch von Einbrechern am Samstag, in zwei Mehrfamilienhäuser im Hofwiesenweg zu gelangen. Sie zogen – vermutlich zur Freude der Bewohner – unverrichteter Dinge wieder ab. Die Türen haben standgehalten, heißt es von der Polizei.