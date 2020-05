1 Der Dieb hebelte die Türen mit Gewalt auf. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Maurer

Wernau - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist laut Polizei ein Unbekannter in eine Tankstelle ind er Max-Eyth-Straße in Wernau eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Er hebelte mit Gewalt die Türen und durchwühlte den Verkaufsraum und Büroräume. Das Diebesgut laut Polizei: Zigaretten, Bargeld und Motorenöl.