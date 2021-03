In Lagerhalle eingebrochen

Einbruch in Wendlingen

1 In Wendlingen hat es einen Einbruch gegeben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Ein Unbekannter ist laut Polizei am Wochenende in eine Lagerhalle in Wendlingen eingebrochen.

Wendlingen - In einer Lagerhalle in der Albstraße in Wendlingen im Kreis Esslingen hat es laut Polizei von Samstag auf Sonntag einen Einbruch gegeben. Zwischen 16 Uhr und 9.30 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchte dieses.

Ob etwas entwendet wurde und welcher Sachschaden entstand, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt.