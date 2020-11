Einbruch in Wendlingen am Neckar

1 Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten des Gebäudes (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Unbekannte haben bei einem Einbruch in Wendlingen am Neckar in der Nacht von Freitag auf Samstag Bargeld aus einem Firmentresor gestohlen. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an.

Wendlingen am Neckar - Im Zeitraum von Freitag auf Samstag zwischen 21 Uhr und 10 Uhr ist in ein Firmengebäude in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich laut Polizeiangaben über das Dach Zutritt zum Gebäude und durchforsteten sämtliche Räumlichkeiten.

Dabei öffneten sie gewaltsam einen Tresor und stahlen das vorhandene Bargeld – der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei Esslingen setzte Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung vor Ort ein und hat die Ermittlungen aufgenommen.