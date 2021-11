1 Ob der Dieb etwas gestohlen hat, steht derzeit noch nicht fest. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein noch unbekannter Täter ist im Laufe des Dienstags in ein Wohnhaus in Sielmingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.















Filderstadt - Ein noch unbekannter Einbrecher hat am Dienstag in der Kapellenstraße in Sielmingen sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, drang der Täter zwischen 7.50 Uhr und 8.10 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus ein und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Ob er etwas gestohlen hat, steht derzeit laut Polizei noch nicht fest. Allerdings richtete er einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Zeugenhinweise.