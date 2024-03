Einbruch in Plochingen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstagabend ist ein Unbekannter in Plochingen (Kreis Esslingen) in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei passierte der Einbruch zwischen 19.05 Uhr und 20.20 Uhr.

Der Täter gelangte offenbar über ein aufgebrochenes Fenster ins Haus. Innen durchwühlte er Möbel auf der Suche nach Beute. Ob er etwas stahl, ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.