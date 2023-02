1 Die Einbrecher sind über eine Seitentür ins Gebäude gelangt. Foto: dpa/Silas Stein

Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Firmengebäude in der Gutenbergstraße eingebrochen. Die Fahndung mit Hunden und Hubschrauber verlief bislang ergebnislos.















Mehrere Polizeistreifen, Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber waren in der Nacht zum Mittwoch in Filderstadt an einer Fahndung nach Einbrechern beteiligt. Ein Zeuge hatte gegen 1.40 Uhr den Notruf gewählt und den Einbruch in ein Firmengebäude in der Gutenbergstraße im Stadtteil Plattenhardt gemeldet. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die unbekannten Täter gewaltsam über eine Seitentür Zutritt zum Gebäude verschafft und dort nach Wertsachen gesucht. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, sei bisher noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und wird dabei von Spezialisten der Kriminalpolizei unterstützt.