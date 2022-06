1 Die Jugendlichen gelangten über eine Feuertreppe und anschließend durch ein offenes Fenster in das Innere des Schulgebäudes. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Vier Jugendliche sind am Mittwochabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) in eine Schule eingestiegen. Beschädigt oder gestohlen wurde offenbar nichts.















Eine Zivilstreife hat am Mittwoch gegen 20.45 Uhr vier Personen beobachtet, wie sie in eine Schule in der Mühlstraße in Nürtingen eingestiegen sind. Wie die Polizei mitteilte, gelangte das Quartett über eine Feuertreppe und anschließend durch ein offenes Fenster in das Innere des Schulgebäudes.

Ermittlung wegen Hausfriedensbruch

Als weitere Streifenbesatzungen eintrafen, flüchteten die vier Personen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei konnte daraufhin nach eigenen Angaben drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren stellen und kontrollieren. Später wurden sie ihren Eltern übergeben. Gegen die drei Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt, teilte die Polizei mit. Im Schulgebäude sei nichts beschädigt oder gestohlen worden.